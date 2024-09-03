سعود عبدالحميد يكشف ما فعله لاعبو ومدرب روما معه بعد انضمامه للفريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب اللاعب السعودي سعود عبدالحميد عن سعادته في روما الإيطالي، مشيرا إلى أنه يرغب بالسير على خطى المصري محمد صلاح والمغربي المهدي بنعطية، إذ سبق وأن ارتديا قميص فريق "الذئاب".

وكان سعود عبدالحميد جلس على دكة البدلاء في أول مباراة له مع الفريق، خلال مواجهة بين روما ويوفنتوس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، الأحد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وتحدث الظهير البالغ من العمر 25 عاما لقناة "أبوظبي الرياضية"، قائلا: "شعور لا يوصف أن أكون أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي، مبسوط للغاية، الحمد لله، إن شاء الله أقدر أساعد المجموعة، خضت تمرينين اثنين أو ثلاث مع النادي، زملائي اللاعبين يساعدونني بالدخول في المجموعة، والمدرب يحاول يريحني، يمنحني الراحة و يساعدني أكثر من اللازم، هو واللاعبون قريبون مني، الحمد لله مبسوط".

وأضاف: "مسيرة محمد صلاح والمهدي بنعطية كانت ناجحة في روما، إن شاء الله أمشي على خطاهم بإذن الله".

وعن رسالته للاعبين العرب، قال: "الذي لديه طموح ويطمح أن يلعب لأندية في مستوى أعلى لا يوقف طموحه، الظروف وأشياء أخرى ستساعدك على تحقيق طموحك".