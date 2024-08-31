"بطل المستقبل".. هذا ما قاله مدرب روما عن السعودي سعود عبدالحميد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد دانييلي دي روسي، المدير الفني لروما الإيطالي، باللاعب سعود عبدالحميد المنضم حديثاً لصفوف فريق "الذئاب"، قادماً من الهلال السعودي.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين روما ويوفنتوس على أرض ملعب الأخير، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، قال دي روسي: "لقد رأيتُ سعود في حصتين تدريبيتين، ثمّ قام برحلة إلى السعودية لتقديم طلب الحصول على تأشيرة، بالأمس كان أيضاً في ملعب التدريب لمدة عشر دقائق، ولم نرغب في الضغط عليه أكثر من اللازم".

وأضاف: "إنه لاعب لم أكن أعرف عنه الكثير، لكنه يتمتع بالخصائص التي أبحث عنها، لقد تحدثتُ كثيراً مع روبرتو مانشيني (مدرب المنتخب السعودي) ومع وكلاء متعاونين في السعودية، يرون فيه بطل المستقبل".

وأكمل المدرب البالغ من العمر 41 عاماً: "علينا أن نعمل كثيراً من الناحية التكتيكية مع اللاعب، وقليلًا من الناحية الفنية، لديه شيء نحتاجه، محرك يعمل بسرعة ألفين في الساعة، لم يتمكن من إثبات ذلك بعد بسبب الحصص التدريبية القليلة معه، لكنه يسير بسرعة كبيرة".

وأردف: "هو بحاجة للحصول على بعض المعرفة التكتيكية، هنا كرة قدم تكتيكية أكثر مما هي عليه في السعودية، لكنه فتى مرح ومبتسم وإيجابي، وسيقدم مساهمته، ونحن بحاجة إلى مساعدته على التأقلم".

كان سعود عبدالحميد قد قضى مع فريق "الأزرق الهلالي" عامين ونصف، ولعب 115 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم 18 تمريرة حاسمة.

وحقق 6 ألقاب مع الفريق، هي: الدوري السعودي للمحترفين (مرتان) وكأس الملك (مرتان) وكأس السوبر (مرتان)، في حين شارك في 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز فيها هدفاً وصنع 3 أهداف.