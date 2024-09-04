هكذا أجاب كارفخال عند سؤاله عن إمكانية اللعب في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال داني كارفخال، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه لا يفكر باعتزال لعبة كرة القدم في الوقت الحالي، مُعرباً عن رغبته بالبقاء داخل أسوار فريق "الميرنغي" لسنوات عدّة.

في حوار مع ملحق "ذا أتلتيك" الرياضي لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال كارفخال: "لدي عقد يستمر حتى الصيف المقبل، لا أفكر بالاعتزال في الوقت الحالي، أتحدث حول ذلك مع عائلتي، أريد الاستمتاع بكل جلسة تدريب وكل مباراة، مع مرور السنين، تدرك أنه يتعين عليك إعطاء قيمة أكبر لكل لحظة والاستماع بها".

وأضاف: "العلاقة التي تربطني بالنادي شفافة وواضحة للغاية، إذ تمت الموافقة على الاستمرار أتمنى البقاء هنا لسنوات عديدة".

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً: "عندما أغادر ريال مدريد لن ألعب في أوروبا (لأي نادٍ آخر)"، موضّحاً: "اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية احتمال وارد".

وعندما سُئل عمّا إذا كان سيلعب في السعودية بعد رحيله عن فريق "الميرنغي"، أجاب قائلاً: "الدوري السعودي والدوري القطري والدوري الأمريكي هم الخيارات، بالضبط سأختار واحداً منهم".

هذا الصيف، انتقل اللاعب السابق في صفوف ريال مدريد، ناتشو، إلى نادي القادسية السعودي، وزميله خوسيلو إلى نادي الغرافة القطري.