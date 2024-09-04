المرشحون لجوائز الكرة الذهبية 2024.. ما موقف صلاح ورونالدو وميسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف عن أسماء المرشحين لنيل جوائز الكرة الذهبية لعام 2024، التي تقدم من مجلة "فرانس فوتبول" خلال حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس، في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وغاب المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب للرجال.

نستعرض فيما يلي قائمة بالمرشحين لجميع الجوائز:

جائزة أفضل لاعب للرجال

هاري كين (بايرن ميونخ الألماني)، كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن الألماني)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو الإسباني)، أرتيم دوفبيك (روما الإيطالي)، جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، توني كروس (لاعب سابق في ريال مدريد الإسباني)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن الألماني)، داني أولمو (آر بي لايبزيغ الألماني، برشلونة الإسباني).

إلى جانب: أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي)، ديكلان رايس (أرسنال الإنجليزي)، كول بالمر (تشيلسي الإنجليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)، رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أوديغارد (أرسنال الإنجليزي)، ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند الألماني)، هاكان أوغلو (إنتر ميلان الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، لامين يامال (برشلونة الإسباني)، وليم صليبا (أرسنال الإنجليزي)، بوكايو ساكا (أرسنال الإنجليزي)، داني كارفخال (ريال مدريد الإسباني)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).



جائزة أفضل لاعبة للسيدات

أيتانا بونماتي (برشلونة الإسباني)، أدا هيجربيرج (ليون الفرنسي)، لورين هيمب (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ترينيتي رودمان (واشنطن سبيريت الأمركي)، باربرا باندا (شنغهاي آر سي بي الصيني، أورلاندو برايد من فلوريدا، )، تارسياني لايم (هيوستن داش الأمريكي)، مانويلا جوليانو (روما الإيطالي)، مالوري سوانسون (شيكاغو رد ستارز الأمريكي)، جلوديس فيجوسدوتير (بايرن ميونخ الألماني)، ماريونا كالدينتي (برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي)، لورين جيمس (تشيلسي الإنجليزي)، باتريشيا جويارو (برشلونة الإسباني)، ليا شولر (بايرن ميونخ الألماني).

إضافة إلى: غابي بورتيلو (كورينثيانز البرازيلي)، تابيثا تشاوينجا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، كارولين جراهام هانسن (برشلونة الإسباني)، ليندسي هوران (ليون الفرنسي)، لوسي برونز (برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي)، سجويكي نوسكين (تشيلسي الإنجليزي)، يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، سلمى بارالويلو (برشلونة الإسباني)، جوليا جوين (بايرن ميونخ الألماني)، خديجة شو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، غراسي جيورو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكسيا بوتيلاس (برشلونة الإسباني)، صوفيا سميث (بورتلاند ثورنز الأمريكي)، إيوا باجور (فولفسبورغ الألماني وبرشلونة الإسباني )، أليسا ناهير (شيكاغو ريد ستارز الأمريكي)، مايرا راميريز (ليفانتي الإسباني وتشيلسي الإنجليزي)، ماري أنطوانيت كايتوتو (باريس سان جيرمان الفرنسي).



جائزة أفضل مدرب لفريق الرجال

تشابي ألونسو (باير ليفركوزن الألماني)، كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد الإسباني)، لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا)، بييرو غاسبيريني (أتالانتا الإيطالي)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

جائز أفضل مدرب لفريق السيدات

سونيا بومباستور (ليون الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي)، آرثر إلياس (كورينثيانز البرازيلي، منتخب البرازيل)، جوناثان جيرالديز (برشلونة الإسباني، واشنطن سبيريت الأمريكي)، فيليبا باتاو (بنفيكا البرتغالي)، سارينا ويجمان (منتخب إنجلترا)، إيما هايز (منتخب الولايات المتحدة الأمريكية).

جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى

ديوغو كوستا (بورتو البرتغالي)، جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند الألماني)، أندري لونين (ريال مدريد الإسباني)، مايك ماينان (ميلان الإيطالي)، جيورجي مامارداشفيلي (فالنسيا الإسباني)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، أوناي سيمون (أتليتيك بيلباو)، يان سومر (إنتر ميلان الإيطالي)، رونوين ويليامز (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي).

جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب

باو كوبارسي (برشلونة الإسباني)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أردا غولر (ريال مدريد الإسباني)، كريم كوناتي (ريد بل زالتسبورغ النمساوي)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد الإنجليز)، جواو نيفيز (بنفيكا البرتغالي، باريس سان جيرمان الفرنسي)، سافينيو (جيرونا الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي)، ماتيس تل (بايرن ميونخ الألماني)، لامين يامال (برشلونة الإسباني)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي).

جائزة أفضل نادي للرجال

باير ليفركوزن الألماني، ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، جيرونا الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي.

جائزة أفضل نادي للسيدات

برشلونة الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، غوثام NJ/NY إف سي الناشط في الدوري الأمريكي، ليون الفرنسي.