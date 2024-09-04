دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي غلطة سراي التركي، الأربعاء، ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين إلى صفوفه، على سبيل الإعارة من نادي نابولي الإيطالي.

وقال نادي غلطة سراي، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، إن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، سيتقاضى أجرًا ماليًا وقدره 6 ملايين يورو (6.5 مليون دولار) في موسم 2025/2024.

وصل أوسيمين إلى مدينة إسطنبول، الثلاثاء، وكان في استقباله عدد من جماهير النادي الناشط في الدوري التركي.

في وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن فيكتور أوسيمين كان قريبًا من الانضمام إلى نادي أهلي جدة السعودي هذا الصيف، قبل أن يتم الكشف عن عدم توصل جميع الأطراف إلى اتفاقٍ يقضي بإتمام الصفقة.

خاض المهاجم النيجيري 133 مباراة مع نادي نابولي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 76 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي.