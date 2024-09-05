(CNN) – أحالت النيابة العامة المصرية لاعب نادي الأهلي، إمام عاشور، إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على فرد أمن بمول شهير في العاصمة المصرية القاهرة بمساعدة آخرين، حسبما نقل موقع "بوابة الأهرام" المصري الرسمي الخميس.

وبعد قرار النيابة العامة، تم تحديد موعد أولى جلسات محاكمة عاشور في 5 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر الموقع أن النيابة العامة استمتعت إلى أقوال فرد الأمن الذي قال إن عاشور اعتدى عليه مع عدد من الأشخاص بعد أن دخل إلى المركز التجاري غاضبا ومرددا أن زوجته "تعرضت للتحرش" أثناء قدومها إلى المول لمشاهدة فيلم في السينما.

ووفقا لـ"بوابة الأهرام" قال فرد الأمن إن عاشور "سبه واعتدى عليه وأمسك بملابسه وجذبه بشدة حتى سقط على الأرض، ثم تدخل رفقاؤه واعتدوا عليه بالضرب فتسببوا في إصابته، ودخوله في حالة إغماء قبل أن يستفيق مرة أخرى"، وأشار إلى أن اللاعب ومن معه انصرفوا من المول بعد الاطمئنان على أنه "لم يُصب بأذى".

وأشار فرد الأمن إلى أنه فوجئ بـ"ثورة إمام عاشور واعتدائه عليهم، رغم أن زوجته تعرضت على حد قولها للتحرش الساعة 5:00 صباحًا، في وجود عدد كبير من أفراد الأسرة، ولم تبلغ الأمن بالواقعة نهائيًا، وبالتالي لم يتمكن رجال أمن المول من مساعدتها"، وفقا لـ"بوابة الأهرام".

وأضاف الموقع: "واستمعت النيابة لأقوال اللاعب في الواقعة، والذي أكد أنه ذهب إلى المول بعد تلقيه اتصالًا من زوجته يفيد بتعرضها للتحرش، ولم يعتدِ على فرد الأمن".