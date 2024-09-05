لا يتوقف عن التسجيل.. رونالدو يصل للهدف رقم 900 في مسيرته

(CNN) – سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات، وذلك بعد أن هز شباك منتخب كرواتيا الخميس.

ووقع رونالدو على الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في المباراة التي تقام ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليتقدم منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذا الهدف، وصل النجم البرتغالي إلى هدفه رقم 900 عبر مسيرته مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب البرتغال.

وقال النجم البرتغالي مؤخرا في مقابلة أجراها عبر قناته على "يوتيوب" مع زميله السابق المدافع الإنجليزي المعتزل ريو فيرديناند إلى أنه يطمح للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته قبل الاعتزال.