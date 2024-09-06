إصابة مهاجم العراق أيمن حسين.. إشادة بموقف الكويت ورسالة من اللاعب

(CNN) – تعرض مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، لإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره العُماني الخميس، ليتبين لاحقا وجود "نزيف داخلي" في الصدر تم نقله على إثره من مدينة البصرة إلى الكويت لتلقي العلاج.

ففي المباراة التي جمعت العراق بعُمان في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، تعرض هداف المنتخب العراقي لتدخل قوي لكنه أكمل المباراة وسجل هدف الفوز في المباراة لمنتخب بلاده.

وتبين لاحقا أن اللاعب يُعاني من نزيف داخلي في الصدر نتيجة كدمة، ما تتطلب عملا جراحيا. ليتم نقله من البصرة التي كانت تُقام فيها المباراة إلى مستشفى "الصباح" في الكويت ورافقه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، والسفير العراقي في الكويت، المنهل الصافي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ووجه اللاعب الشكر للكويت على استقباله إذ كتب عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "الحمدلله دائماً وأبداً.. الحمدلله حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله.. اطمأن أخوتي الجماهير العراقية بأنني بخير والحمدلله بفضل دعواتكم.. شكراً لوزير الصحة الكويتي (احمد العوضي) وشكراً إلى وزير الشباب والرياضة الكويتي (عبد الرحمن بداح المطيري) وإلى السفير العراقي المنهل الصافي وإلى الكابتن عدنان درجال الذي رافقني في رحلتي من البصرة إلى الكويت.. وشكراً للكابتن يونس محمود على تواصله الدائم.. وشكراً لجميع من اتصل وبعث رسالة للاطمئنان على صحتي".

وختم مهاجم منتخب العراق قائلا: "استراحة بأمر الله وأمر الله كله خير"، حسب قوله.

من جانبه، ثمن السفير العراقي في الكويت "اهتمام السلطات الكويتية السريع"، بعد نقل مهاجم منتخب العراق لتلقي العلاج في الكويت، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وكان منتخب العراق قد تغلب على نظيره العُماني بهدف نظيف سجله أيمن حسين في المباراة، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المرحلة الثالثة من مشوار التأهل إلى المونديال.