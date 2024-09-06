أين يقف ميسي بعد تسجيل رونالدو 900 هدف؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدر نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي العالم بعد أن أصبح الرجل الوحيد في العالم الذي تمكن من تحقيق 900 هدف في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

بالمقابل يحتل منافسه منذ فترة طويلة، ليونيل ميسي، المركز الثاني برصيد 842 هدفا، بينما يحتل الأسطورة البرازيلي بيليه المركز الثالث برصيد 765 هدفا، وفقا لشبكة ESPN

ويضيف هذا الحدث إنجازا آخر لرونالدو ومسيرته المزدهرة للغاية، والتي تتضمن الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمعظم أهداف دوري أبطال أوروبا بعدد 141.

وقال النجم البرتغالي مؤخرا في مقابلة أجراها عبر قناته على "يوتيوب" مع زميله السابق المدافع الإنجليزي المعتزل ريو فيرديناند أنه يطمح للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته قبل الاعتزال.