كريستيانو رونالدو يتحدث عن عامه الأول في السعودية.. شاهد ما قاله

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة تسجيل نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، للهدف رقم 900 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

ووقع رونالدو على الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في المباراة التي تقام ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليتقدم منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال النجم البرتغالي مؤخرا في مقابلة أجراها عبر قناته على "يوتيوب" مع زميله السابق المدافع الإنجليزي المعتزل ريو فيرديناند إنه يطمح للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته قبل الاعتزال.

يذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 عامًا هو أيضًا أول لاعب في التاريخ يسجل 800 هدفًا لناديه ومنتخب بلاده، وفقًا للألعاب الأولمبية.