دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطة مصورة تظهر لقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، على هامش مباراة الفريقين، الخميس.

وبيّنت اللقطة رونالدو وهو يعانق زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني، مودريتش، قبل أن يتحدثان معا، خلال تواجدهما في ممر الملعب، قبل انطلاق صافرة البداية.

وتواجد كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش في التشكيل الأساسي للمنتخبين في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وسبق وأن لعب رونالدو وزملائه مع مودريتش ورفاقه في مباراة ودية قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، وانتهت بفوز كرواتيا بهدفين لواحد.