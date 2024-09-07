دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المدافع أحمد حجازي عن استبعاده من صفوف منتخب مصر، بقرار من المدير الفني، حسام حسن، السبت.

وقال حجازي عبر خاصية "ستوري" على حسابه عبر منصة إنستغرام: "لم أعتذر عن معسكر المنتخب، تم استبعادي من المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم، وللرد على موقف مباراة أمس (أمام كاب فيردي) لم أعتذر عن المشاركة (في المباراة)، والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني وعلى مرئي ومسمع من الجميع".

وأضاف: "على مدار 13 سنة في المنتخب ولعب 100 مباراة دولية، لم يصدر مني تصرف سلبي، ودائماً مصلحة المنتخب أهم من أي شيء بالنسبة لي، وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا لقطات مصورة تظهر غضب المدافع البالغ من العمر 33 عاماً، خلال جلوسه على دكة البدلاء، في المباراة بين منتخبي مصر وكاب فيردي، الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

فيما كان مدرب منتخب مصر، حسام حسن، قد قال في مؤتمر صحفي: "حجازي من كباتن الفريق، هو من اللاعبين المميزين على المستوى الفني والأخلاقي، لكن أي لاعب ممكن يزعل لعدم البدء به، مش عايز أحمل اللاعب أشياء فوق طاقته، ما حصل يحدث في جميع الدوريات حول العالم، لكن لا يوجد تجاوز".

وأكمل: "هو كان يتمنى يلعب وينزل، وأنا فكرت فيه، ولكن حصل بعض الأمور في التغييرات، وشعرت أنه غير مستعد نفسياً، خفت عليه وخفت على الفريق أن ينزل للملعب ولا يقدم أداءً جيداً وأن يؤذي نفسه ويؤذي الفريق، حجازي من الناس المحترمين وأحترمه جداً".

ويمتلك أحمد حجازي برصيده 88 مباراة دولية، سجّل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.