"هدف خيالي".. دي ماركو الإيطالي يشعل تفاعلا بفيديو هدفه بفرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل لاعب المنتخب الإيطالي، فريدريكو دي ماركو تفاعلا واسعا وتداولا لمقطع فيديو الهدف الذي أحرزه في شباك المنتخب الفرنسي، الجمعة.

وجاء هدف دي ماركو في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول ليستعيد بذلك المنتخب الإيطالي توازنه بعد دخول شباكه أحد أسرع الأهداف بتاريخ المنتخب الفرنسي وكرة القدم، إذ سجل لاعب "الديوك"، برادلي باركولا أول أهداف المباراة بعد مضي 12 ثانية فقط من بداية المباراة.

وتأتي المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وتمكن المنتخب الإيطالي من حسم اللقاء لصالحة بتسجيل 3 أهداف مقابل هدف وحيد لفرنسا.