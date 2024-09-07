"واقعة غريبة" في مباراة المغرب والغابون.. هذا ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين منتخبي المغرب والغابون، على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، واقعة غريبة، إذ تمّ احتساب 4 ركلات جزاء في الشوط الأول.

كان الحكم الموريتاني دحان بيده قرر منح منتخب "أسود الأطلس" ركلتي جزاء في الدقيقتين 10 و26، ونجح اللاعب حكيم زياش في ترجمتهما إلى هدفين.

كما قرر الحكم منح فريق الضيف، منتخب الغابون، ركلتي جزاء أيضا، عند الدقيقتين 16 و40، وأهدر اللاعب أوباميانغ الركلة الأولى قبل أن ينجح في تسجيل الثانية.

وفاز منتخب المغرب على منتخب الغابون بأربعة أهداف لواحد، في الجولة الأولى من تصفيات بطولة القارة السمراء، المقررة العام المقبل.