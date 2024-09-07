المنتخب السعودي يكشف طبيعة إصابة متعب الحربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المنتخب السعودي عن طبيعة إصابة اللاعب متعب الحربي، التي تعرض لها خلال مباراة "الأخضر" وإندونيسيا، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان متعب الحربي قد خرج من أرض الملعب عند الدقيقة 33 من زمن المباراة بسبب الإصابة، ليدخل زميله سعود عبدالحميد بدلاً منه.

وقال المنتخب السعودي عبر موقعه الرسمي، السبت: "كشفت الأشعة التي أُجريت للاعب متعب الحربي عن وجود إصابة عضلية خفيفة في الساق، وحاجته لمواصلة برنامجه التأهيلي".

ولم يوضّح منتخب "الأخضر" مدة غياب الظهير البالغ من العمر 24 عاماً، في حين ذكرت تقارير صحفية أن متعب الحربي سيبتعد عن المستطيل الأخضر لأسبوعين من الزمن.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الصيني، على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.