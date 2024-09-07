رسالة من سعود عبدالحميد قبيل مباراة السعودية والصين تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب اللاعب السعودي سعود عبدالحميد عن عدم رضاه على نتيجة مباراة منتخب بلاده مع نظيره الإندونيسي، والتي انتهت بالتعادل 1/1، الخميس الماضي، ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الظهير البالغ من العمر 25 عاما شارك كبديلٍ في المباراة، إذ دخل بدلا عن زميله متعب الحربي في الدقيقة 33.

وقبل أيام من مواجهة المنتخب السعودي لنظيره الصيني، نشر سعود عبدالحميد لقطات مصورة له بقميص الفريق، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وعلق قائلا: "ليست النتيجة التي أردناها (أمام إندونيسيا)"، موجها رسالة للجماهير: "سنواصل القتال".

وتفاعل متابعون مع تدوينة سعود عبدالحميد، إذ قال أحدهم: "نثق بكم كثيرا، كونوا على قلب رجل واحد، أعانكم الله"، وأضاف آخر: "كفووو والله اثق فيك".

وكتب متابع: "بالتوفيق في المباراه القادمه وكلنا خلفكم يا أبطال الأخضر"، وقال آخر: "مباراة الصين لاتروح تكفى".

ويلعب المنتخب السعودي مع منافسه الصيني، على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية.