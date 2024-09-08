دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد المنتخبات العربية الآسيوية لخوض منافسات الجولة الثانية في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نستعرض فيما يلي مبارياتهم في الجولة الثانية، الثلاثاء المقبل (10 سبتمبر/ أيلول)، بتوقيت دبي:

كوريا الشمالية ضدّ قطر، 4 مساءً.

الصين ضدّ السعودية، 4 مساءً.

المنتخب الفلسطيني ضدّ الأردن، 6 مساءً.

عُمان ضدّ كوريا الجنوبية، 6 مساءً.

الإمارات ضدّ إيران، 8 مساءً.

البحرين ضدّ اليابان، 8 مساءً.

الكويت ضدّ العراق، 10 مساءً.

فيما جاءت أبرز نتائج المنتخبات العربية الآسيوية في الجولة الأولى كالتالي:

الأردن 1 / الكويت 1.

السعودية 1 / إندونيسيا 1.

قطر 1 / الإمارات 3.

العراق 1 / عُمان 0.

كوريا الجنوبية 0 / المنتخب الفلسطيني 0.

أستراليا 0 / البحرين 1.