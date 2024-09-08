لامين يامال يخطف الأنظار بهذه اللقطة من مباراة إسبانيا وسويسرا

رياضة
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لامين يامال يخطف الأنظار بهذه اللقطة من مباراة إسبانيا وسويسرا
Credit: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح اللاعب لامين يامال في صناعة أول أهداف منتخب إسبانيا، خلال مواجهة "الماتادور" ومنتخب سويسرا، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

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ففي الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، نجح الجناح الإسباني في تجاوز لاعبي المنافس ودخول منطقة الجزاء، قبل أن يرسل عرضية متقنة لزميله خوسيلو، الذي وضع الكرة بالشباك برأسه.

وخطف "أسيست" لامين يامال أنظار المتابعين، إذ أشادوا بإمكانيات اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً.

ووصل لامين يامال للمساهمة التهديفية رقم 12 مع منتخب بلاده بعد خوضه 16 مباراة دولية، إذ سجل 3 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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