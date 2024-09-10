كيف أصبح سباق الأرقام بين رونالدو وميسي بعد سنوات من المنافسة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت المنافسة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ قرابة 20 عاماً، ومنذ ذلك الحين تبادلا تصدر مشهد كرة القدم، حتّى بَاتَا من رموز اللعبة.

نجح رونالدو، الّذي يكبر عن ميسي بعامين، في أماكن مختلفة، بدءاً من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي وحتّى نادي النصر السعودي، إذ تمكّن من تحقيق إنجازات فردية وجماعية في كلّ دولة لعب فيها.

كما قاد منتخب بلاده إلى الظفر بلقبين أوروبيين، قبل أن يصبح الأكثر ظهوراً وتسجيلاً للأهداف في المباريات الدولية.

فيما حقق ليونيل ميسي إحصائيات تكاد لا تصدق مع نادي برشلونة الإسباني، وقد كانت مسيرته الدولية مخيبة للآمال في سنواتها الأولى لكنه قلب الموازين في الآونة الأخيرة، إذ قاد منتخب الأرجنتين إلى التتويج بأكبر البطولات حول العالم، مونديال 2022، إضافة لتحقيق لقب كوبا أمريكا في مناسبتين.

نستعرض في الإنفوغرافيك أعلاه أبرز الإحصائيات لاثنين من أفضل اللاعبين حول العالم:



