هكذا علّق الأمير الحسين على فوز الأردن أمام المنتخب الفلسطيني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على فوز منتخب بلاده على نظيره الفلسطيني، في الجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب "النشامى" قد تفوّق على منافسه الفلسطيني بثلاثة أهداف لواحد، على (الأرض المفترضة) للأخير، الثلاثاء.

وسجّل أهداف منتخب الأردن كل من يزن النعيمات (ثنائية) ونور الروابدة، فيما أحرز وسام أبو علي هدف المنتخب الفلسطيني الوحيد.

وقال ولي العهد الأردني عبر خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام: "مبارك للنشامى الأبطال الفوز المستحق، نقاط ثلاث من ذهب"، مُضيفاً: "حظاً أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق".

ووصل منتخب الأردن للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة في المركز الخامس.