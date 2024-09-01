الملكة رانيا لـCNN: منذ 7 أكتوبر شهد الفلسطينيون 157 يومًا مشابهًا له.. وهذه رسالتها للشعب الإسرائيلي

الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تناقلوا جملة نشرها هنأ فيها والدته، الملكة رانيا، بذكرى ميلادها الـ54، التي وافقت، السبت، الـ31 من أغسطس/ اب 2024.

وقال ولي العهد الأردني في تدوينة نشرها على صفحتها بمنصة انستغرام: "غرستي فينا كل ما هو جميل.. كل عام وأنتِ نوارة البيت"، مرفقا صورة للملكة رانيا تحمل الأميرة إيمان الحسين.

ووفقا لموقعها الرسمي "ولدت رانيا الياسين في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وفي 10 حزيـران عام 1993، تزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999. ورزق جلالتاهما بسمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.