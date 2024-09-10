دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً على حساب نظيره الصيني بهدفين لواحد، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وكان صاحب الأرض والضيافة، المنتخب الصيني، قد تقدم بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 14، بخطأ من لاعب منتخب "الأخضر"، علي لاجامي، إذ وضع الكرة برأسه في مرماه.

ونجح اللاعب حسن كادش في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 39، من كرة رأسية، وبذات الطريقة أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 90.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب "الأخضر" في التصفيات المونديالية، إذ كان قد تعثر بنتيجة التعادل 1/1 أمام منتخب إندونيسيا في الجولة الأولى.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بأداء اللاعب حسن كادش، وهكذا جاءت أبرز التعليقات: