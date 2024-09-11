مصر.. معلومات قد لا تعرفها عن المدرب الراحل إيهاب جلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي المصري، عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد صراع قصير مع المرض.

في بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، تعرض إيهاب جلال لوعكة صحية شديدة نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات في القاهرة، ثم خضع للعلاج في قسم الرعاية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

ماذا نعلم عن إيهاب جلال؟

ولد في 14 أغسطس/ آب 1967 في محافظة الدقهلية، كان ينشط في خط الوسط الدفاعي داخل المستطيل الأخضر، ولعب لأندية الشمس والإسماعيلي والمصري والقناة في مصر.

وحقق لقب كأس مصر مع النادي الإسماعيلي في مناسبتين، فيما اعتزل لعبة كرة القدم في 1 يوليو/ تموز 2004.

بعد الاعتزال، شغل منصباً إدارياً قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع أندية كهرباء الإسماعيلية والحمام وبلدية المحلة وكفر الشيخ وتيلفونات بني سويف.

كما تولى تدريب أندية مصر المقاصة وإنبي والزمالك وبيراميدز، إضافة إلى النادي الأهلي (طرابلس) الليبي.

لم يتوج بأي لقب مع مختلف الأندية التي أشرف عليها، لكنه قاد نادي مصر المقاصة إلى احتلال وصافة جدول ترتيب الدوري المصري في موسم 2017/2016، والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

وكُلِف بالمهام الفنية لمنتخب مصر بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2022، وتخلل هذه الفترة 3 مباريات فقط.