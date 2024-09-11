وفاة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الأسبق عن 57 عاما بعد أيام من أزمة صحية

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
وفاة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الأسبق عن 57 عاما.. ووسائل إعلام تتحدث عن السبب
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

(CNN) -- نعى الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب الأسبق للمنتخب الوطني الأول، والحالي لنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، الذي وافته المنية، الأربعاء، وفقا لبيان نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا. 

وقال الاتحاد المصري: "يتقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم... داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون". 

قد يهمك أيضاً

نجوم منتخب مصر يدعمون إيهاب جلال بعد أنباء رحيله

وأشارت وسائل إعلام مصرية رسمية إلى أن جلال تعرض لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أيام. 

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن إيهاب جلال تعرض لـ"جلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ" ما أدى إلى "تلف في الفص الأيسر للمخ". 

وتولى إيهاب جلال تدريب أندية مصرية عدة منها الزمالك والإسماعيلي في حين تولى تدريب منتخب مصر الأول. 

وتسلم جلال تدريب منتخب مصر في 12 إبريل/نيسان من عام 2022 خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قبل أن تتم إقالته في يونيو/حزيران من السنة نفسها بعد خوضه 3 مباريات فقط. 

قد يهمك أيضاً

اتحاد كرة القدم المصري يعلن مصير إيهاب جلال مع المنتخب

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.