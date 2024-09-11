(CNN) -- نعى الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب الأسبق للمنتخب الوطني الأول، والحالي لنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، الذي وافته المنية، الأربعاء، وفقا لبيان نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا.

وقال الاتحاد المصري: "يتقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم... داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأشارت وسائل إعلام مصرية رسمية إلى أن جلال تعرض لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أيام.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن إيهاب جلال تعرض لـ"جلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ" ما أدى إلى "تلف في الفص الأيسر للمخ".

وتولى إيهاب جلال تدريب أندية مصرية عدة منها الزمالك والإسماعيلي في حين تولى تدريب منتخب مصر الأول.

وتسلم جلال تدريب منتخب مصر في 12 إبريل/نيسان من عام 2022 خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قبل أن تتم إقالته في يونيو/حزيران من السنة نفسها بعد خوضه 3 مباريات فقط.