دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار هدف إدواردو فارغاس، لاعب منتخب تشيلي، في مرمى منتخب بوليفيا جدلاً، على هامش مواجهة الفريقين ليل الثلاثاء-الأربعاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ففي الدقيقة 39 من زمن المباراة، أعاد مدافع منتخب بوليفيا الكرة إلى حارس المرمى، كارلوس لامبي، لكن الأخير فقد توازنه وسقط أرضاً، إذ بدا وكأنه تعرض للإصابة.

واستغل اللاعب إدواردو فارغاس سقوط حارس المرمى، ليتحصل على الكرة ويضعها في الشباك.

على أثر ذلك، دخل لاعبو الفريقين في مشادة، إذ كان لاعبو منتخب بوليفيا قد اعترضوا على طريقة تسجيل الهدف، قبل أن يتدخل الحكم ويوجه لبعضهم بطاقات صفراء.

وحقق منتخب بوليفيا الفوز على مضيفه، منتخب تشيلي، بهدفين لواحد، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل.