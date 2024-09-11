(CNN) – نعت شخصيات كروية وأندية محلية وعالمية المدرب المصري إيهاب جلال الذي وافته المنية، الأربعاء، إثر أزمة صحية عن عمر يُناهز الـ57 عاما.

وكتب النجم المصري محمد صلاح عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال"، ونشر صورة تجمعه بالمدرب المتوفى.

وكان جلال قد درب محمد صلاح في منتخب مصر الأول لمدة 3 أشهر فقط قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية.

من جانبه، كتب الحساب العربي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على "إكس": "نتقدم بخالص التعازي في وفاة المدرب إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر".

ونشر النادي الأهلي المصري بيانا نعى فيه إيهاب جلال وكذلك الحال بالنسبة لنادي الزمالك الذي دربه جلال لمدة موسم ونصف.

وكتب حارس المرمى السابق لمنتخب مصر، عصام الحضري، على "إكس": "لا حول ولا قوة الا بالله البقاء و الدوام لله،، في صدمة مفجعة لنا جميعا توفي الى رحمة الله الكابتن الخلوق و الاخ العزيز ايهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق ،، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون... نسألكم الفاتحة و الدعاء".

ونعى عدد من اللاعبين الحاليين في منتخب مصر مثل محمد الشناوي وحسين الشحات وأحمد حجازي، المدرب المصري بكلمات مؤثرة على حساباتهم الشخصية.