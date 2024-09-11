دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ثقته بتألق اللاعب كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد الإسباني، المنضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأثنى رونالدو على مبابي، إذ قال خلال ظهوره عبر قناته الخاصة على يوتيوب مع اللاعب الإنجليزي السابق، ريو فرديناند، الثلاثاء: "أعتقد أن كيليان سيبلي بلاء حسنا بسبب هيكل النادي، إنه لاعب لطيف وجيد وقوي".

وأضاف: "ريال مدريد، لديهم مدرب رائع ورئيس موجود هناك منذ سنوات عديدة، أعتقد أن الأمر لن يكون صعبا على مبابي، بسبب موهبته، لقد أظهر ما هو قادر على فعله، في رأيي، يمكنه أن يكون الفائز المقبل بجائزة الكرة الذهبية".

وذكر كريستيانو رونالدو عددا من اللاعبين الشبان الذين بإمكانهم منافسة كيليان مبابي على جائزة الكرة الذهبية في السنوات المقبلة، قائلا: "هناك إيرلينغ هالاند، جود بيلينغهام، لامين يامال، أعتقد أن هذا الجيل الجديد لديه الكثير من الإمكانات".

وأكمل: "ريال مدريد، لا يندفع تحت الضغط، يقول الناس إنهم محظوظون في دوري أبطال أوروبا، لا، إنهم ليسوا محظوظين، إنهم مستعدون لهذا النوع من اللحظات، ملعب سانتياغو برنابيو له هالة مختلفة".

وأردف: "الآن، إذا سألت أن النادي سيكون أفضل أم لا، فنحن لا نعرف، مبابي موجود حاليا وأعتقد أن النادي سيظل قويا، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيكون أفضل من العام الماضي، الله وحده يعلم".

ووصف النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، ريال مدريد بأنه "النادي الأفضل على مر تاريخ لعبة كرة القدم".