رونالدو ينتقد تن هاغ مجددا وهذا ما قاله عن موقفه من مانشستر يونايتد

(CNN) – رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن مانشستر يونايتد يحتاج لـ"إعادة بناء" على الصعيد الرياضي لتحقيق الإنجازات، ووجه انتقادات جديدة لمدرب الفريق، الهولندي إيريك تن هاغ، بسبب تصريحاته حول عدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رونالدو في مقابلة عبر قناة اللاعب الإنجليزي السابق، ريو فيرديناند، عندما سئل عما إذا كانت نتائج اليونايتد في الفترة الأخيرة أثبتت صحة تصريحاته السابقة: "إثبات أنني على صواب أو خطأ لا يهم، أنا أقول ما يجب أن أقوله والأمر انتهى بالنسبة لي لكن لأكون صادقا ريو، أتمنى لمانشستر ما أتمناه لنفسي".

وأردف النجم البرتغالي قائلا عن اليونايتد: "أحب هذا النادي، فأنا لست ذلك الشخص الذي ينسى الماضي، وعندما عدت كنت سعيدا جدا، وكنت أحد أفضل الهدافين وقد قمت بعمل مذهل وأنا بعمر الـ37 وكنت ثالث أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي وسجلت بكل مباريات دور المجموعات وحتى في الدوري سجلت 17 أو 18 هدفا".

وتابع رونالدو عن اليونايتد: "لكن كما قلت لك مانشستر عليهم إعادة بناء كل شيء في رأيي... المدرب يقول إنهم لا يستطيعون المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا أو الدوري، كمدرب لمانشستر يونايتد لا يمكنك قول إنك لن تنافس على لقب دوري الأبطال أو الدوري، عليك أن تقول إنه ربما ليست لدينا الإمكانيات حاليا لكننا سنحاول.. عليك أن تحاول".

وأضاف النجم البرتغالي والمهاجم الحالي لنادي النصر السعودي، عن اليونايتد: "لكن هذا النادي يحتاج لوقت لإعادة البناء فهو لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم... وأنا سعيد بأنهم بدأوا بالاستثمار في البنية التحتية وفي ملاعب التدريب".

وعن مساعد مدرب اليونايتد والمهاجم السابق في الفريق، رود فان نيستلروي، قال رونالدو: "إذا استمع تن هاغ لفان نيستلروي سيساعده كثيرا لأنه يعرف النادي وعلى النادي أن يستمع للاعبيه ومدربيه السابقين مثل روي كين وبول سكولز وغاري نيفيل والسير أليكس فيرغيسون، فلا يمكنك بناء ناد بدون معرفة".