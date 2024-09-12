(CNN) – أثار قائد المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي الهلال، سالم الدوسري، تفاعلا بكلمة وجهها للاعبي" الأخضر" قبل مباراتهم أمام الصين في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، إذ رأى البعض أنه لا يمتلك الشخصية القيادية في حين أثنى آخرون عليه.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم وسالم الدوسري نفسه مقطعا عبر صفحتيهما على "إنستغرام" يُظهر حديث سالم مع اللاعبين في غرف تبديل الملابس كقائد للفريق.

وحث الدوسري في كلمته اللاعبين على تقديم كل ما لديهم مشددا على صعوبة المواجهة أمام الصين على أرضها وبين جماهيرها.

وتعرض سالم الدوسري لبعض الانتقادات إذ رأى البعض أنه لا يمتلك الصفات القيادية التي تؤهله لإلقاء مثل هذه الكلمات التحفيزية قبل المباريات المهمة في حين أشاد آخرون بما قاله.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات: