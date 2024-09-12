(CNN)-- رد المدرب الهولندي لنادي مانشستر يونايتد، إيريك تن هاغ، على الانتقادات التي وجهها له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن تصريحاته حول "عدم قدرة" الفريق على المنافسة على دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا إنه "بعيد جدا عن مانشستر"، الخميس.

وانتقد رونالدو تن هاغ في مقابلة أجراها مع زميله السابق في الفريق، ريو فيرديناند، بسبب ما قال إنها تصريحات سابقة للمدرب الهولندي قال فيها إن اليونايتد غير قادر على المنافسة على لقبي الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز، وقال رونالدو: "كمدرب لمانشستر يونايتد لا يمكنك أن تقول ذلك".

وسئل المدرب الهولندي عن انتقاد رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة اليونايتد أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي قائلا: "هو (رونالدو) من قال إن اليونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز... إذا قرأت المقال جيدا ستدرك أنه هو من قال ذلك".

وأردف تن هاغ قائلا: "هو بعيد جدا عن السعودية"، قبل أن يستدرك حديثه قائلا: "بعيد جدا عن مانشستر، لكل شخص الحق بأن يكون له رأي... لا بأس".

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح في ظل سوء النتائج مع انطلاقة الدوري، قال تن هاغ: "سنرى أين سنكون في مايو العام المقبل فالوقت لا يزال مبكرا جدا في الموسم والأمر يتعلق بالفوز بالألقاب ومحاولة الفوز بكل لقاء في الدوري ثم سنرى ما سيجري في مايو".