مدير أعمال محمد صلاح يشن هجوما على صحفيين بسبب مستقبل اللاعب المصري

(CNN) – وجه رامي عباس مدير أعمال اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، انتقادا لاذعا لصحفيين يدعون أن "لديهم معلومات" خاصة حول مستقبل النجم المصري مشيرا إلى أنهم "لا يعلمون شيئا".

وكتب عباس عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "لمعلوماتكم... كل أولئك الصحفيين الذين يدعون أن لديهم (معلومات خاصة) حول مستقبل محمد، يقومون بنشر ادعاءات ومنشورات بناء على لا شيء".

وتابع وكيل أعمال اللاعب المصري قائلا: "الأمر مرتبط بحصد تفاعل فقط"، حسب قوله.

وأردف عباس قائلا: "لا يوجد شيء اسمه "مصادر مقربة من محمد". هذا المنشور لأقول لكم فقط إنهم لا يعرفون شيئا".

وأُثيرت تساؤلات حول مستقبل النجم المصري مع ليفربول بعد تصريحاته التي تبعت مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، والتي قال فيها إنه "يريد الاستمتاع بموسمه الأخير مع الفريٌق".