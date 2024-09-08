محمد صلاح: "سيقتلونني" إذا فعلت هذا الشيء مع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم المصري محمد صلاح إن نادي ليفربول الإنجليزي يطمح للفوز بلقب إحدى البطولات الكبرى خلال موسم 2025/2024.

وفي حوار مع الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، قال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن مدرب فريق "الريدز"، أرني سلوت: "لقد أجرينا بعض المحادثات، أعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد حتى الآن، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف: "أنا أيضاً ألعب بشكل جيد، نحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بلقب كبير هذا الموسم، أحب المشاركة في المباريات الكبيرة للنادي".

وأكمل صلاح: "في مواسمي الأولى مع النادي لم أهزّ الشباك في المباريات الكبيرة، وكان الناس يقولون إنني لا أحب هذه المباريات أو إنني لا أؤدي بشكل جيد، لكنني كنتُ محظوظاً بعد أن سجلت هدفي الأول، وبعد ذلك أصبحت الأمور أسهل".

ويعتبر محمد صلاح أحد هدّافي فريق "الريدز" على مر التاريخ، ونجح في تسجيل أكثر من 25 هدفاً في أكثر من موسم.

وأوضح صلاح أنه لم يكن هدافاً بطبيعته عند انضمامه للنادي الناشط في مسابقة البريميرليغ، لكن هذه السمة تطورت مع مرور الوقت، إذ قال: "لقد تطورت هذه الموهبة مع الوقت، عندما كنتُ في نادي روما، سجّلتُ 30 هدفاً في موسمين، الآن إذا سجلت 30 هدفاً في موسمين، فسوف يقتلونني هنا".

وتابع قائلاً: "أعتقد أن الأمر تغير كثيراً، خاصة في موسمي الأول عندما فزتُ بالحذاء الذهبي، لذا أصبحت التوقعات أكبر وأكبر".