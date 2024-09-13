كريستيانو رونالدو يتحدث عن عامه الأول في السعودية.. شاهد ما قاله

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بين ميسي ورونالدو.. هذا ما قاله نجم تشيلسي السابق عن الأفضل في التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل اللاعب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا بإعلانه وصول عدد متابعيه إلى مليار متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بتدوينة لرونالدو قال فيها: "لقد صنعنا التاريخ — مليار متابع! هذا أكثر من مجرد رقم - إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك.. من شوارع ماديرا إلى أكبر المسارح في العالم، كنت ألعب دائمًا من أجل عائلتي ومن أجلكم، والآن مليار منا يقفون معًا".

وأضاف رونالدو: "لقد كنتم معي في كل خطوة على الطريق، خلال كل الارتفاعات والانخفاضات. هذه الرحلة هي رحلتنا، ومعًا أظهرنا أنه لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه".

وختم رونالدو تدوينته قائلا: "أشكركم على ثقتكم بي ودعمكم ولأنكم جزء من حياتي. الأفضل لم يأت بعد، وسنواصل الدفع والفوز وصنع التاريخ معًا".