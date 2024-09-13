اللعب في السعودية يحرم بعض اللاعبين من تمثيل بلدانهم.. ما الأسباب وماذا قال رونالدو عن "صعوبة" الدوري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار اقتراح الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، تغيير مدرب المنتخب الوطني السعودي، روبيرتو مانشيني، جدلا وتفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الأمر بتدوينة للأمير عبدالرحمن على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "مانشيني اسم كبير في عالم التدريب له سيرة ذاتية مهمة لا يُشَكَّك فيها.. لكنه لم يقدم الى الآن ما يرضينا مع المنتخب بالتأكيد ولم يقدم ما يوازي سيرته التدريبية حتى الآن..ولكن هل تغييره هو الحل؟ أرى أن تغييره ضرره أكبر من نفعه .. لن أقول هذا رأيي الشخصي فطالما ذكرته فهو رأيي الشخصي أكيد.. وأحترم رأي من يخالفني في هذا فالمنتخب للجميع وكلنا نود أن يكون منتخبنا في أحسن حال وأن ينجز ويسعدنا جميعًا".

ورد صاحب حساب يحمل اسم خالد الشعلان قائلا: "سمو الأمير (عبدالرحمن بن مساعد) ترى الإبقاء على المدرب مانشيني لأنَّ في تغييره ضرَّر أكبر من المنفعة، (ولم تذكر ما هو الضرَّر).. أرى تكليف المدرب جورجي جيسوس لأنّ المنفعة تكمن بأمرين على سبيل المثال لا الحصر: 1- مانشيني لم نعرف طريقة لعبه حتى الآن، بعكس جيسوس.. 2- معرفة جيسوس لكل اللاعبين".

ليرد الأمير قائلا: "أخي الكريم خالد.. الله يحفظك أظن أنك تعلم أن أخاك حريص على منتخب بلاده أكثر من حرصه على مصلحة ناديه ( الهلال) الذي يدربه جيسوس وتنتظر الهلال مشاركة هامة في كأس العالم للأندية تحتم ابقاء جيسوس مع الهلال لصعوبة ايجاد البديل، ولكن ليس لهذا السبب أرى أن جيسوس غير مناسب للمنتخب ..فرأيي أن هناك مدربين أندية يعملون على مدى طويل وبشكل يومي مع الأندية في التمارين من بداية الاستعداد للموسم مرورًا بالموسم واستحقاقاته وهؤلاء لهم مواصفات خاصة وأضرب أمثلة على ذلك كجوارديولا عالمياً وكلوب وانشيلوتي، وممن تعاملت معهم ( جيرتس) الذي كان ممتازًا مع الأندية كمرسيليا والهلال وحين انتقل لتدريب منتخب المغرب فشل فشلًا ذريعًا.."

وتابع الأمير بتدوينته: "لو كان البديل لمانشيني هو العودة لرينارد فأنا أؤيد تغيير مانشيني بالأمس وليس اليوم لأن رينارد مدرب منتخبات ونعرفه وحديث عهد بمنتخبنا واللاعبون يحبونه ويحترمونه أما تغيير مانشيني بمدرب جديد لا يعرف شيئًا عن لاعبينا ويحتاج لفترة طويلة لتظهر بصمته بسبب جهله بالدوري السعودي واللاعبين السعوديين فهذا سيكون ضررًا أكبر من النفع بتبديل مانشيني ..أكرر هناك فرق بين مواصفات مدرب منتخب وبين مواصفات مدرب نادي ..هذا ما أراه الله يحفظك ولك كل الاحترام والتقدير".

ودخل صاحب حساب محمد المالكي على خط الجدل بتدوينة قال فيها: "لكن مصلحة الوطن أهم من البقية، لذلك مشاركة الهلال ليست مثل مشاركة المنتخب الوطني"، ليرد الأمير عبدالرحمن قائلا: "الله يسلمك انت قريت اللي كتبته؟ !!قلت في فرق بين مدرب نادي ومدرب منتخب وما يصلح للنادي لا يصلح للمنتخب والعكس صحيح وضربت امثلة على ذلك.. جيسوس مدرب اندية لا منتخبات".