الشباب السعودي يوضح الحادثة التي تعرض لها فهد المولد في دبي

(CNN) – أعلن نادي الشباب السعودي أن لاعبه الدولي، فهد المولد، تعرض لحادثة "سقوط" في منزله بإمارة دبي ونُقل على إثر ذلك إلى أحد مستشفيات الإمارة حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لبيان صدر الجمعة.

ونشر النادي بيانا جاء فيه: "إشارة إلى العارض الصحي الذي تعرض له الكابتن فهد المولد فإننا نود الإيضاح بأن اللاعب قد تعرض صباح أمس الخميس 12 سبتمبر 2024 لحادث سقوط في منزله الخاص بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأردف نادي الشباب في بيانه بالقول إن المولد نُقل إلى "أحد المستشفيات حيث يتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار النادي إلى أن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية السعودية في دبي وإدارة النادي يتابعون وضعه الصحي.