دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح اللاعب عبدالله السعيد أهداف المباراة بين نادي الزمالك المصري ونظيره الشرطة الكيني، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف عبدالله السعيد بطريقة جميلة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول 45+، إذ تلقى الكرة عبر تمريرة من زميله أحمد سيد "زيزو"، ثمّ سددها ببراعة من على خط منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً، ومنهم من وصفه بالهدف "العالمي".

ووصل عبدالله السعيد للمساهمة التهديفية رقم 11 مع فريق "الفارس الأبيض" في 22 مباراة، إذ سجّل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكان نادي الزمالك قد تُوّج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الماضية، على حساب منافسه نهضة بركان المغربي.