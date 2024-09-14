دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي النصر السعودي على تكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد كسره حاجز الـ 900 هدف، قبل مواجهة "العالمي" لأهلي جدة، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك البالغ من العمر 39 عاما برصيده 901 هدفا، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على مر تاريخ لعبة كرة القدم.

قبل إطلاق صافرة بداية المباراة، قدم نادي النصر قميص لرونالدو يحمل رقم 900، وهدية تذكارية.

فيما رفع جمهور "العالمي"، المتواجد في مدرجات ملعب الأول بارك، لافتات خاصة بكريستيانو رونالدو، ورددوا هُتافات باسمه.

كان النجم البرتغالي سجل أهدافه مع أندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والنصر السعودي، إضافة إلى منتخب البرتغال.

وأحرز رونالدو في 68 مباراة مع "العالمي" 62 هدفا من أصل 901، كما قدم 17 تمريرة حاسمة.