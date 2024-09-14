قاد فريقه لفوز جديد.. أداء عمر مرموش في الدوري الألماني يشعل تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب عمر مرموش هدفين، ساهم من خلالهما في فوز نادي آينتراخت فرانكفورت على نظيره فولفسبورغ بنتيجة 1/2، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الألماني (البوندسليغا).

وجاء هدفا مرموش في الدقيقتين 30 و82 من زمن المباراة، من تسديدة داخل الصندوق ومن علامة الجزاء.

ونال أداء اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في المباراة الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

ووصل عمر مرموش للمساهمة التهديفية رقم 4 في مسابقة البوندسليغا هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بعد أن خاض 3 مباريات.