دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطة مصورة لساديو ماني، لاعب النصر، وروبرتو فيرمينو، لاعب أهلي جدة، على هامش مباراة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، وضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

في الوقت المحتسب بدلا من الضائع 90+، كانت النتيجة تشير لتقدم فريق الضيف، "الراقي"، بهدف، قبل أن ينجح فريق "العالمي" بإحراز هدف التعادل.

عند احتفال لاعبي النصر بهدفهم، ذهب ماني نحو فيرمينو، إذ حرص على مواساته بعد إهدار الفوز في الدقيقة الأخيرة، لتخطف هذه اللقطة الأنظار.

كما شوهد ساديو ماني ووروبرتو فيرمينو وهما يتحدثان معا ويتعانقان في ممر الملعب، قبل صافرة البداية.

وسبق وأن لعب ماني بجوار فيرمينو في صفوف ليفربول الإنجليزي لسنوات عدّة، حققا خلالها أبرز البطولات، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) ودوري أبطال أوروبا.