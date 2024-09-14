دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، إن اللاعب فينيسيوس جونيور مازال لاعبا مهما في صفوف "الميرنغي"، على الرغم من تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

في أغسطس/ آب الماضي، ذكرت وكالة أنباء "رويترز" وشبكة "ESPN" أن المسؤولين السعوديين تواصلوا مع فينيسيوس وعرضوا عليه صفقة مربحة تزيد قيمتها عن مليار دولار للعب في المملكة.

وسُئل أنشيلوتي عمّا إذا كان فينيسيوس جونيور قد تأثر بالعرض السعودي، خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين نادي ريال مدريد ونظيره ريال سوسيداد، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأجاب المدرب الإيطالي، قائلاً: "لا أعرف إذا كان قد تلقى هذا العرض، أتحدث يومياً مع جميع اللاعبين ولم نتحدث أبداً عن هذه القضية، إنه يحب لعب كرة القدم كثيراً، وعلى الرغم مما يحدث في الخارج، فإنه لن يفقد تركيزه على ما يجب عليه فعله".

وأضاف: "فينيسيوس ليس في أفضل حالاته لكنه لا يزال مهماً للغاية بالنسبة لنا، لأنه كان حاسماً في الفوز بكأس السوبر الأوروبي بتمريرته الحاسمة، صحيح أنه لا يسجل كالمعتاد، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا، لقد سجّل الفريق، ولعب هو دوراً مهماً".

وأوضح كارلو أنشيلوتي: "آخر اهتماماتي هو حالة فينيسيوس لأنه يعمل دائماً بشكل جيد، ويقدّم كلّ ما في وسعه، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل لأفضل نسخة منه، ومع ذلك، أنا سعيد جداً بما يفعله، لأنني لا أستطيع دائماً التفكير في أن يكون اللاعبون بحالة مثالية دائماً، وعندما لا يكون اللاعب في كامل عافيته، الشيء المهم هو أن يقدّم كلّ ما في وسعه".