دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اهتزّت شباك نادي مانشستر سيتي بعد مرور 22 ثانية فقط على بداية مباراته مع نظيره برينتفورد، على أرض استاد الاتحاد، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتمكّن يوان ويسا، لاعب نادي برينتفورد، من افتتاح أهداف المباراة، من كرة رأسية داخل منطقة الجزاء، ليسجل أحد أسرع أهداف المسابقة على مر التاريخ.

ووصل يوان ويسا (28 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 4 في مسابقة البريميرليغ خلال الموسم الحالي، إذ سجّل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوض 4 مباريات.

وتأتي مواجهة نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ضيفه، برينتفورد، في الجولة الرابعة من المسابقة هذا الموسم 2025/2024.