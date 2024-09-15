دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رجل الأعمال السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على عدم مشاركة اللاعب سعود عبد الحميد مع نادي روما الإيطالي، المنضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يتواجد سعود عبد الحميد في التشكيل الأساسي لفريق "الذئاب" في مباراتي يوفنتوس وجنوى، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال الأمير السعودي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأحد: "اشتكى مدرب المنتخب من أن لاعبي المنتخب لا يلعبون أساسيين في أنديتهم وأن هذا أدى الى تراجع أداء المنتخب، فتم أخذ سعود عبدالحميد الذي يلعب أساسياً في الهلال قبل انتهاء عقده، سعود كان يلعب بشكل دائم في ناديه، والذي يلعب إسبوعيًا مع 8 محترفين أجانب في ناديه على مستوى عالٍ، وأمام أندية بها 8 لاعبين أجانب على مستوىً عالٍ أيضًا، فتم نقله ليكون احتياطيًا في ناديه الجديد روما".

وأضاف: "أنا مع احتراف اللاعبين السعوديين في دوريات قوية في أوروبا، ولكن ليس الذين يلعبون بشكل أساسي في أنديتهم، سيما أن الدوري السعودي قوي بكل الأسماء التي استقطبت له فالإستفادة من الإحتكاك مع لاعبين بمستوى كبير حاصلة في الدوري السعودي".

وتابع: "لا أقول ما سبق لإعادة فتح موضوع سعود فسعود ذهب والله يوفقه - طارت الطيور بأرزاقها - وإنما أقوله للإستفادة من هذا مستقبلًا.. ينبغي التركيز في الإحتراف الخارجي على اللاعبين صغار السن والاحتياطيين في أنديتهم وترك اللاعبين السعوديين الآخرين المميزين الذين يلعبون أساسيين في أنديتهم، وهذا لمصلحة المنتخب".