بعد أحداث مباراة الكويت والعراق.. اتحاد الكرة الكويتي يعلن استقالته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، السبت، استقالة مجلس إدارته، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الكويت والعراق، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان نشطاء منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا في وقت سابق مقاطع فيديو بشأن أسلوب تنظيم الحدث، الذي وُصف بأنه "لا يرقى للمستوى المطلوب".

وأصدر الاتحاد الكويتي بيانًا، جاء فيه: "السادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، الجماهير الكويتية الوفية، التي ستظل العنصر الأساسي الداعم للمنتخبات الوطنية، والتي أثبتت دائمًا في كلّ حدث رياضي وفائها ومساندتها للمنتخبات الوطنية، الجماهير الكويتية هي مصدر فخرنا واعتزازنا، نتقدم لكم بالشكر والتقدير على مساندتكم لنا منذ تولينا المسؤولية، وبفضل دعمكم وثقتكم حقق الاتحاد العديد من الإنجازات على المستوى الإداري والفني وذلك لرفع راية الكويت الغالية في المحافل الرياضية".



وأضاف البيان أنه تمّ إصدار بعض القرارات وذلك "وفقًا لما ورد في البيان السابق للاتحاد بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة الدولية بين الكويت والعراق، إذ تمّ تشكيل لجنة التحقيق لإجراء تحقيقات ذات الصلة، وبعد انتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة، السبت، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق وبعد المناقشة".

القرارات، هي:

1-قبول استقالة الأمين العام للاتحاد من منصبه، وتكليف الدكتور صالح ناصر المجروب بالقيام بمهام وأعمال الأمين العام.

2-قبول استقالة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام من منصبه.

3-استقالة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منصبه، وتكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الحالي.