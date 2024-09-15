في ظهوره الأول منذ إصابته.. ميسي ينفرد برقم قياسي في الدوري الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للظهور مع إنتر ميامي مجدداً، بعد أن شارك في مباراة الفريق مع فيلادلفيا يونيون، على أرض ملعب الأول، فجر الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان ميسي قد غاب عن المستطيل الأخضر في الآونة الأخيرة، بسبب إصابة تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وتمكّن ليونيل ميسي في ظهوره الأول منذ إصابته من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة، ليساهم في فوز إنتر ميامي على ضيفه فيلادلفيا يونيون بنتيجة 1/3.

وانفرد النجم الأرجنتيني برقم قياسي في الدوري الأمريكي، إذ أصبح أسرع لاعب يسجّل 15 هدفاً ويصنع مثلهم على مر تاريخ المسابقة، وذلك في 19 مباراة.