دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لمشجعيه في العراق، بعد عدم سفره مع بعثة نادي النصر السعودي إلى بغداد، بسبب تعرضه لوعكة صحية (عدوى فيروسية).

ووصلت بعثة فريق "العالمي" إلى بغداد، أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة نادي الشرطة العراقي، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بنسختها الأولى.

وقبل بداية المباراة المقررة مساء الاثنين، كتب رونالدو عبر خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام: "أتمنى لزملائي في الفريق كلّ التوفيق في المباراة، ورسالة خاصة لجميع مشجعيني في العراق، آمل أن أراكم جميعًا قريبًا".

وكانت الجماهير العراقية تنتظر مشاهدة كريستيانو رونالدو من داخل الملعب، إذ سارعت على حجز التذاكر، قبل أن يتم الكشف عن معاناة اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، من الإصابة وحاجته للراحة.