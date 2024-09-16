دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال داني كارفخال، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه يريد البقاء في صفوف "الميرنغي" لأطول فترة ممكنة، موضّحاً أن رحيله عن الفريق مرتبط بمستواه داخل الملعب.

في مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين ريال مدريد وشتوتغارت الألماني، سُئل كارفخال عمّا إذا كان سيجدد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في ختام منافسات موسم 2025/2024.

وأجاب داني كارفخال، قائلاً: "فكرتي هي الاستمرار هنا لأطول فترة ممكنة، ولكن يجب أن أكون واقعيًا، في اللحظة التي أرى فيها نفسي دون المستوى الكافي، سأرحل".

وأشار الظهير، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى أن "المعيار الذي أرتكز إليه دائمًا هو رغبة النادي في الاستعانة بخدماتي".

ولم يستبعد كارفخال إمكانية اللعب في المملكة العربية السعودية في حال مغادرته لأسوار "الميرنغي"، إذ سبق أن قال في حوار مع ملحق "ذا أتلتيك" الرياضي لصحيفة "نيويورك تايمز": "الدوري السعودي والدوري القطري والدوري الأمريكي هم الخيارات، بالضبط سأختار واحدًا منهم (بعد الرحيل)".

ويستعد كارفخال ورفاقه لمواجهة شتوتغارت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الثلاثاء، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال كارفخال عن هذه المباراة: "المباريات الأولى مهمة في جميع المسابقات، مع النظام الجديد واللعب على أرضنا، نتطلع إلى بدء هذه المسابقة لأننا نعرف ما تعنيه للنادي، نريد بذل قصارى جهدنا منذ الدقيقة الأولى وعدم منح المنافس أي خيارات".

وتابع: "شتوتغارت، إنهم فريق شاب وشجاع ويحب الحيازة على الكرة، علينا التحلي بالصبر والانتباه وأخذ الكرة منهم".