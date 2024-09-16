"إيهاب جلال كان يٌرسل إشارات حول وفاته".. رئيس الإسماعيلي يثير تفاعلا

(CNN) – أشار رئيس النادي الإسماعيلي، نصر أبو الحسن، الأحد، إلى أن المدرب الراحل للفريق، إيهاب جلال، كان "يُرسل إشارات" قبل وفاته بمدة بسيطة.

وقال أبو الحسين في حوار مع قناة "On Time Sports" المصرية: "كان الكابتن إيهاب يُرسل إشارات ولم نكن ننتبه لها خلال المدة الماضية".

وأوضح رئيس الإسماعيلي قائلا: "خلال الشهر الماضي أو أكثر كان كلما التقيته يقول لي: افعل كذا فقد لا أكون معكم في الفترة المقبلة".

وأردف أبو الحسن قائلا: "لم أكن أفهم الرسالة التي كان يُرسلها... أقسم بالله أنه قالها أكثر من مرة على مدار الشهر الفائت... وكنت أعتقد أنه يريد أن يأخذ استراحة، وكنا نقول له: إما أن نبقى معا أو نرحل معا".

وامتدح رئيس النادي الإسماعيلي المدرب الراحل الذي وافته المنية الأسبوع الماضي جراء وعكة صحية مكث على إثرها في المستشفى لأيام عدة.