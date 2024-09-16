برشلونة يتلقى ضربة موجعة في ظل البداية القوية مع فليك

رياضة
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برشلونة يتلقى ضربة موجعة في ظل البداية القوية مع فليك
Credit: David Ramos/Getty Images

(CNN) – تلقى برشلونة الإسباني ضربة موجعة بعد إعلان إصابة نجم خط وسطه وصفقته الجديدة، داني أولمو، لمدة 4 أو 5 أسابيع، حسبما أعلن النادي الكتالوني، الاثنين. 

وكتب النادي الكتالوني عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "الفحوصات التي أُجريت هذا الصباح على داني أولمو تُظهر أنه أُصيب في أوتار الركبة". 

وتابع برشلونة في المنشور قائلا: "من المتوقع ألا يكون متاحا لمدة 4 أو 5 أسابيع". 

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وكان أولمو قد استُبدل بالدقيقة 61 من عمر مباراة برشلونة وجيرون بعد معاناته من إصابة لم تبد خطيرة في البداية، لكن الفحوصات أظهرت أنها أكبر مما بدت عليه. 

وتألق اللاعب الإسباني مع برشلونة هذا الموسم، إذ سجل 3 أهداف في الدوري الإسباني الممتاز في 3 مباريات لعبها مع الفريق، ابتداء من مباراة رايو فاييكانو.

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