دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب اتحاد جدة السعودي، على تصريحات مدرب منتخب بلاده، رونالد كومان، والتي انتقد من خلالها مستوى الدوري السعودي للمحترفين.

وكان بيرجوين قد انضم لفريق "النمور" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعقدٍ يمتد حتّى صيف 2027، قبل أن يبدي كومان عدم رضاه على هذه الصفقة.

وقدّم ستيفن بيرجوين تمريرتين حاسمتين، ساعد من خلالهما في فوز اتحاد جدة على ضيفه الوحدة بنتيجة 1/7، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري "روشن".

وقال بيرجوين لبرنامج "دورينا غير" السعودي، عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة، 7 أهداف، و3 نقاط مهمة، انبهرتُ بجمهور الفريق، لم يتوقفوا طوال المباراة، أمر رائع بكل تأكيد، سعيد بهذه الأجواء والنتيجة".

وأضاف: "مواجهة الهلال (في الجولة المقبلة) سنحضر لها جيداً وسندرس الخصم، أظن أننا مجموعة جديدة وسنقدم كل ما لدينا، نحن واثقون بأنفسنا في المباراة القادمة".

ورداً على تصريحات مدربه رونالد كومان، قال اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً: "ما أقوله لكومان أن يأتي إلى هنا أولاً، ثم يحكم بعد ذلك على الدوري السعودي والمستوى هنا، يوجد تنافسية ونجوم ولاعبين كبار، الدوري من الأفضل للأفضل بكل صراحة".