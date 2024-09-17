(CNN) – رد اللاعب الدولي للسد القطري، أكرم عفيف، على الانتقادات التي وُجهت له بعد احتفاليته بالهدف الذي سجله أمام نادي العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدا أن هذا الاحتفال التقليدي بالنسبة له.

وظهر عفيف في مقابلة مصورة مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أكد خلالها أنه "لا يمكن أن يُقلل من احترام أحد في عالم كرة القدم".

وأكد عفيف أن احتفاليته "يقوم بها منذ زمن" ولم يكن بنيته من خلالها استفزاز جمهور العين، وأشار إلى أن ما يفعله داخل الملعب هو إظهار لموهبته كلاعب كرة قدم لا أكثر.

وأثار احتفال عفيف انتقادات لاذعة له على منصات التواصل الاجتماعي من جانب بعض الجماهير الإماراتية التي اعتبرت احتفاله مستفزا.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر رمي قارورة مياه من جانب أحد الجماهير على عفيف إذ كادت أن تُصيب وجهه، مشيرين إلى أنه "نجا بأعجوبة".

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين في مستهل مشوارهما الآسيوي.